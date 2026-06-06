Под Волгоградом остановлены поиски пропавшего 61-летнего лодочника

К сожалению, мужчина погиб. Фото: ГКУ Служба спасения.

В затоне под Краснослободском остановлена поисково-спасательная операция, которую развернули после исчезновения 61-летнего мужчины. Спасатели двух подразделений отправились на поиски по просьбе полиции, когда уехавший на лодочную станцию местный житель бесследно исчез. Он собирался ремонтировать свою лодку. Появилось предположение, что мужчина могу утонуть.

Как рассказали в ГКУ Служба спасения, водолазы очень оперативно нашли тело, вытащили его на поверхность и передали полиции. Мужчина действительно утонул. Спасатели просят быть очень осторожными на воде, соблюдать правила безопасности. В случае ЧП звонить по номеру 112.