Ночью +20, днем +33: на Волгоград идет сильная жара

Жаркое лето включится в Волгограде на праздничной неделе. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Волгоградскую область идет сильная жара. К середине праздничной рабочей недели 10 июня 2026 воздух в Волгограде раскалится до +30, а на юге региона – до +33, сообщает Волгоградский ЦГМС. Ночью тоже особой прохлады ждать не стоит: будет +16…+20 градусов. В регионе включается настоящее лето.

При этом купальный сезон пока не открыт. Большая вода уходит, и скоро начнется обследование и очистка берега и дна, анализ воды и почвы. До официального открытия пляжей еще далеко. Пока нырять можно только в бассейны.

Как погодка?

8 июня в Волгограде ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Температура воздуха: ночью +13...+15; днем +26...+28. В районах области ночью +9...+14; днем +22...+27, местами до +30.

9 июня в Волгограде не будет осадков, воздух прогреется ночью до +14...+16; днем до +28...+30. В области местами пройдет дождь. Ночью на градусниках будет +15...+20, в отдельных районах +9...+14; днем +23...+28, местами +32.

10 июня Волгоград дожди обойдут стороной, ночью воздух прогреется до +14...+16, днем раскалится до +31. В области местами пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Температура воздуха ночью будет около +15...+20, днем +24...+29, местами до +33.