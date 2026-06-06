395 волгоградских пар поженились в красивую дату 06.06.2026

Многие пары захотели, чтобы их особенный день стал еще особеннее из-за даты. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 6 июня, счастливый день для 395 пар, которые решили создать семью в красивую дату. В свидетельстве о браке у них будет стоять дата 06.06.2026. Кто-то считает это символичным, да и вообще такую дату проще запомнить и не пропустить потом очередную годовщину. Больше всего пар зарегистрируют сегодня в течение дня в ЗАГСах Волгограда (98), Волжского (65), Михайловки (33), Урюпинска (32) и Камышина (30), сообщает администрация Волгоградской области.

Волгоградцам, которые сегодня гуляют на свадьбе, повезло с погодой – еще нет изнурительной жары. Но чтобы отмечать свадьбу за городом в сезон мошки и комаров, придется всем дружно облиться ванилью и гвоздикой. Накануне на атаку мошки пожаловались участники футбольного матча на Волгоград Арене.

В июне также популярны даты 20.06.2026 и 26.06.2026. Вообще из 9 тысяч заявлений, которые уже подали пары в этом году, 2,3 тысячи – на красивые даты.