Рейсы в Анталью, Санкт-Петербург и Москву задерживаются в аэропорту Волгограда

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В волгоградском аэропорту 6 июня 2026 года наблюдаются задержки рейсов. Это не связано с закрытием воздушного пространства в Волгограде: несмотря на объявленную ночью беспилотную опасность, в аэропорту ограничения не вводили. Серьезно опаздывает самолет в Анталью – почти на 10 часов. На час опаздывает рейс «Победы» в Москву, на три часа – рейс «России» в Санкт-Петербург.

Самолеты, на которых улетят гости и организаторы футбольного матча, пока по расписанию. Готовится выехать в аэропорт уступившая России во вчерашнем матче команда Буркина-Фасо.

Рейс в Анталью вылетит с большим опозданием из-за позднего прибытия борта. В Волгограде самолет из Турции ожидают в 18 часов вместо 8.00.