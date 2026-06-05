Жители поселка Второй километр отстояли стадион, который хотели снести власти

Инфраструктуру чиновники не создали, и пытались лишить людей того, что они построили сами. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде жителям поселка Второй километр удалось отстоять стадион, который оборудовали на месте старого школьного спортивного поля сами люди. Купили качели, футбольные ворота, скамейки, чтобы смотреть матчи и даже пьедестал, чтобы награждать победителей. Все это и другое оборудование администрация Дзержинского района Волгограда потребовала демонтировать как самовольно установленные нестационарные объекты.

На защиту единственного в посёлке общественного пространства, где могли проводить свое время жители и их дети, встали общественники. Писали Бастрыкину и даже президенту. Помогло обращение в прокуратуру. На днях жители получили ответ из надзорного ведомства, что требование мэрии о сносе опротестовано и отменено.

Сейчас обрадованные ответом прокуратуры люди еще активнее благоустраивают старый школьный стадион, чтобы проводить здесь время. Покосили траву, убрали мусор. Что будет дальше, загадывать боятся. Жители считают, что городские власти хотят отдать этот участок под застройку.