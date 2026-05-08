НовостиОбщество8 мая 2026 6:34

Глава СК Бастрыкин заинтересовался незаконным сносом стадиона в Волгограде

Жители поселка Второй километр просят спасти единственный объект социальной инфраструктуры
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК расследует дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы из поселка Второй километр Дзержинского района переживают за судьбу своего школьного стадиона. Местные жители опубликовали обращение, в котором просят сохранить этот объект, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком. Для них стадион – это буквально последнее, что осталось от социальной инфраструктуры: ранее в поселке уже закрыли школу, поликлинику, ликвидировали остановку общественного транспорта, а дороги и водопровод годами ждут ремонта.

После закрытия школы стадион превратился в единственное место, где люди могут заниматься спортом и проводить досуг. Ситуация уже привлекла внимание следственных органов. Следователи тогда завели уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову подготовить доклад и подробно представить информацию по всем доводам обращения граждан. Это значит, что глава ведомства лично контролирует ситуацию.