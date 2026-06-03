На площади Павших Борцов в Волгограде меняют коммуникации 50-х годов

Под асфальтом на площади были проложены трубы еще в 50-х годах прошлого столетия. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде на перерытой площади Павших Борцов начали работать коммунальщики. Перед тем, как здесь начнется благоустройство, рабочие заменят все коммуникации, которые проходят под площадью. Чтобы в будущем не пришлось вскрывать свежеуложенную брусчатку. Трубам, которые лежали под площадью, десятки лет. Коммуникации проложили здесь в 1950-х годах, когда город отстраивали после Сталинградской битвы.

Как рассказали в мэрии Волгограда, в ближайшее время на площади заменят 1,2 километра сетей. Это трубы диаметром от 200 до 300 мм.

- Из-за обилия коммуникаций и дренажной подушки, сформированную при строительстве площади в середине 50-х годов из битого кирпича, для прокладки труб было решено использовать способ горизонтального направленного бурения, - рассказали подробности в администрации города.

Напомним, на днях на объект приезжал Андрей Бочаров. Губернатор пообещал найти достойное место для переноса памятника Александру Невскому, а также завершить все работы на площади в этом году.