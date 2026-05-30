«Марсианский пейзаж с красноватым оттенком»: строители на площади Павших Борцов докопались до прошлого

Новое место жительства памятника Александру Невскому определят до 12 июня 2026 года. О том, что скульптуру перенесут с площади Павших Борцов в Александровский сад, волгоградские власти сообщали ранее. В субботу, 30 мая губернатор Андрей Бочаров провел на объекте рабочее совещание и пообещал найти место, которое будет «достойно этого великого полководца и государственного деятеля». Глава региона отметил, что реконструкция площади Павших борцов завершится уже в течение этого года.

Почему земля красная

Сейчас строительная готовность объекта – всего 5%. Строители сняли все покрытие и демонтируют изношенные покрытие и коммунальные сети. Как успели заметить горожане, площадь Павших Борцов стала чем-то напоминать марсианские пейзажи. Волгоградский краевед Роман Шкода объяснил, с чем это связано: строители докопались до крошки царицынского кирпича - до Сталинградской битвы на этом месте стояли дома XIX века постройки.

- Все эти дома так или иначе прошли через Сталинградскую битву и были разобраны во второй половине 40-х гг. При этом подземные их части, фундаменты, низшие уровни первых этажей остались на месте, и сейчас ковш экскаватора вместе со слоями асфальта крошит отчасти и этот царицынский кирпич, рассыпая его по земле красным порошком, - объяснил краевед Роман Шкода в своем телеграм-канале. - Вместе с кирпичом из земли извлекаются старые металлические трубы, заасфальтированные десятилетия назад крышки канализационных люков. Вот так прошлое намекает нам о том, что оно прячется где-то под слоями асфальта, по всему городу.

Скоро все это замостят новой гранитной плиткой – губернатору уже показали ее образцы.

Фонтан «Детский хоровод» будет работать круглый год

Заглянул Андрей Бочаров и на Привокзальную площадь, за забором которой также идет масштабное благоустройство. Здесь замена коммуникаций уже давно завершилась, рабочие монтируют фонтан и укладывают плитку в пешеходных зонах, готовятся к работам по озеленению. И если раньше застать работающим фонтан «Детский хоровод» не могли даже летом, то новый будет радовать горожан и гостей города круглый год. И зимой тоже.

- Предложено использовать декоративную подсветку, имитирующую течение воды, - рассказали в администрации региона.

- Реализуя эти проекты, мы в целом завершаем большую композицию: вокзал, привокзальная площадь, Александровский сад, площадь Павших борцов, Аллея Героев, центральная набережная. У нас получается очень хорошее общественное пространство, - уверен Андрей Бочаров.

Глава региона также напомнил, что параллельно работы ведутся в парке Симбирцева; у подножия Мамаева кургана создается мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества — участников специальной военной операции.

Утром Андрей Бочаров посетил также стройплощадку на нижней террасе набережной, где приступили к благоустройству участка от танцующего моста до БК-13. Несмотря на то, что проект готов, еще не все учтено. В частности, обсудили обустройство спасательной станции на набережной, поскольку текущие предложения не полностью отвечают всем задачам, говорят в администрации региона.