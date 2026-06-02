Обход Волгограда и мост через Волгу обсудили Андрей Бочаров и Роман Новиков

Трассу через пойму продолжат строить в этом году. Фото: АВО

В Волгоград 2 июня с рабочим визитом прибыл руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они проехали по крупнейшим дорожным стройкам региона и обсудили возведение третьего этапа обхода Волгограда и второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, которые войдут в международный коридор «Север – Юг».

На участке обхода Волгограда в Красноармейском районе в декабре 2025-го открыли движение по 12-километровой трассе второго из четырех этапов. Третий этап на 33,4 километра соединит его с федеральной трассой А-260. Здесь построят семь транспортных развязок, 16 путепроводов, семь мостов, 102 километра линий освещения и уложат 25 водопропускных труб. Для водителей оборудуют семь площадок отдыха. Проект уже получил заключение госэкспертизы.

А в Среднеахтубинском районе этим летом начнется строительство второго этапа Третьего пускового комплекса. Власти ищут подрядчика. Новая дорога в пойме протянется на 9,7 км и соединит поселок Третий Решающий с развязкой у Краснослободска. Здесь будет шесть мостов и 10 водопропускных труб.

Обсудили руководители и вторую нитку моста через Волгу, 4-й этап обхода Волгограда, дороги и мосты на острова Голодный и Сарпинский, которые пока в проекте.