Камышанин решил привлечь внимание ложным сообщением о теракте

Камышанин оставил заведомо ложно сообщение о теракте

Волгоградские правоохранители задержали камышанина, который сообщил о якобы существующей угрозе теракта. Так он решил привлечь к себе внимание и добился своего. Теперь ему грозит солидный штраф, либо до трех лет ограничения свободы или принудительных работ. За звонок о ложной угрозе теракта на 52-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили в главке МВД по региону.

Как рассказали в полиции, камышанин 29 мая крепко выпил, загрустил и решил позвонить в экстренные службы. Заявил об угрозе теракта в городе Петров-Вал. Полицейские и оперативники Управления ФСБ России по Волгоградской области быстро вышли на 52-летнего мужчину. У него провели обыск, но ни взрывных устройств, ни взрывчатых веществ, ни следов подготовки теракта на объекте не нашли.

