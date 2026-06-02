В подпольном клубе играли в покер Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Шестерых волгоградцев задержали за организацию подпольного игрового клуба. В условиях конспирации дельцы проводили азартные игры в заведении на улице Оломоуцкой в Волжском. Следователи отдела по расследованию особо важных дел завели уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр организованной группой, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, весной 2025 года один мужчин решил создать подпольный игровой клуб. Нашел пять помощников, распределил роли и обязанности. Они закупили специализированное оборудование и открыли игорное заведение на улице Оломоуцкой в Волжском. Клуб работал почти год в условиях строгой конспирации, играли там в карточный покер.

Шестерых волгоградцев задержали за организацию подпольного игрового клуба в Волжском

- В целях конспирации принять участие в «клубе» могли только проверенные игроки по рекомендации одного из участников организованной группы, - рассказали полицейские.

Вышли на подпольный клуб оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. Задержали организаторов игорного бизнеса при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Во время обыска в подпольном клубе изъяли игорное оборудование, наборы для покера, черновые записи и документы.

В составе ОПГ действовали четверо волжан и двое волгоградцев, двое из них уже были ранее судимы. Теперь дельцам грозит до 6 лет колонии каждому. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгограде осудили двух экс-сотрудников ИК-19 за халатность, которая привела к захвату заложников