НовостиОбщество31 мая 2026 13:42

Два аварийных дома снесут на юге Волгограда за 14 млн рублей

Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Власти Волгограда объявили аукцион и ищут подрядчика, который снесет еще два аварийных дома в Красноармейском районе. Речь идет о двухэтажных развалюхах на улице Лесобазовской, 4 и 6 в поселке Водники. Они много лет дожидались, когда их снесут, и канут в Лету к середине лета 2026 года. За работу подрядчику готовы заплатить более 14 миллионов рублей.

Согласно документам на сайте госзакупок, выполнение комплекса работ по демонтажу аварийных многоквартирных жилых домов в Красноармейском районе Волгограда обойдется почти в 14,3 миллиона рублей. Ранее дома №4 и №6 расселили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Подрядчик полностью снесет оба кирпичных двухэтажных здания послевоенной постройки. Затем вывезет мусор и выровняет участок. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 15 июля 2026 года.

Также в Красноармейском районе этим летом снесут двухэтажку на улице Марийской, 3. Тем временем, в Волгограде строят новые дома для переселенцев из аварийного жилья. На очереди еще тысячи жителей ветхих зданий.