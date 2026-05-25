В Волгограде и Калаче строят новые дома для переселенцев из аварийного жилья

Комфортные квартиры в новостройках и строящихся домах приобретают в регионе для переселенцев из аварийного жилья. До конца 2026 года расселить обитателей почти 20 тысяч квадратных метров ветхого жилфонда планируют в Волгограде и Калача-на-Дону.

По данным облкомстроя, власти Волгограда в этом году закупили 134 квартиры в строящихся домах Красноармейского и Кировского районов. В них вскоре переедут более 300 человек. В прошлом году заключили контракты еще на 300 квартир с отделкой «под ключ» в новостройках, которые должны сдать до декабря 2026 года. На сегодня новые дома готовы от 15 до 96%.

В Калаче-на-Дону по регпрограмме до конца 2026-го расселят два аварийных дома. В новостройки переедут 40 жителей.

А вот в Волжском, Палласовке и Суровикино власти планируют предоставить жильцам ветхих домов денежные компенсации. Выплату рассчитывают по рыночной стоимости изымаемых квадратных метров. В этом году ее получат 106 человек, проживающих в 60 квартирах.

Всего в регионе в 2026 году благодаря ресурсам нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и поддержке Фонда развития территорий предстоит расселить более 1400 жителей аварийных домов. В целом за 2025-2027 годы действия программы переселенцев будет почти 4,5 тысячи.