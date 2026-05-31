Лето в Волгограде начнется с апрельской погоды, дождя и гроз

В первые дни лета 2026 погода в Волгограде и области будет вовсе не летней, без изнуряющей жары, духоты и солнечного пекла. Согласно данным Волгоградского ЦГМС, в прогнозе погоды на 1-3 июня – дожди, грозы, ночной холод и до 18-24 градусов тепла днем. В области же местами ночью температура все еще будет опускаться до нуля.

Рабочая неделя 1 июня 2026 начнется в Волгограде с кратковременного дождя и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура ночью - 7...9 градусов; днем 16...18º. В Волгоградской области тоже прогнозируют дожди, ветрище и туман. Ночью 5...10 градусов, при прояснении холод до нуля, а днем 15...20 и пожароопасность.

Во вторник, 2 июня, в Волгограде тоже прогнозируют прохладу и кратковременные дожди. Ночью 8...10º; днем 19...21º. И только 3 июня синоптики ожидают сухую погоду и повышение температуры ночью до 10...12º; днем до 22...24º.

В тоже время в Волгоградской области 2-3 июня 2026 года в прогнозе погоды остаются кратковременные дожди, грозы, штормовой ветер и утренний туман в отдельных районах. Температура ночью от 6 до 13º, при прояснении похолодает до 1-3 градусов; днем от 17 до 25.

