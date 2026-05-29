НовостиОбщество29 мая 2026 15:00

Фейк о дефиците топлива опровергли в Волгоградской области

Никаких ограничений на продажу топлива в Волгоградской области не вводилось
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Заправиться на АЗС можно без проблем

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

Информация СМИ о дефиците бензина и дизельного топлива в Волгоградской области после атаки беспилотников не соответствует действительности. В регионе не вводили никаких ограничений на заправку авто для водителей. Показывать паспорт с местной пропиской на АЗС не придется. Об этом сообщил канал «Война с фейками. Волгоградская область».

- Это очередной информационный вброс. Никаких ограничений на продажу топлива в Волгоградской области не вводилось, - говорится с сообщении.

Сейчас в регионе нет дефицита топлива. Все заводы работают в штатном режиме, заявляют власти. Жителей просят не доверять информационным вбросам сомнительных источников.