Рейсы задерживаются в аэропорту Волгограда после снятия ограничений

В Волгограде закрытие воздушного пространства из-за ночной атаки БПЛА на регион повлияло на расписание рейсов в аэропорту. Ночью воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты. В итоге часть рейсов задерживается, а вылет в Анталью, запланированный на 0.50 29 мая, отменен.

Запланированный на 23.20 вылет в Москву авиакомпании «Россия» отложили на утро, борт вылетел в столицу в 10.00. На час задерживается вылет «России» в Санкт-Петербург, идет регистрация. Борт из «Еревана» вместо 9.20 ожидается на два часа позже. Все остальные рейсы выполняются по расписанию, сообщает онлайн-табло аэропорта «Сталинград».