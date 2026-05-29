НовостиОбщество29 мая 2026 7:57

Маршруты трех электричек сократили в Волгограде после атаки дронов 29 мая

ПривЖД сообщила об изменении движения пригородных поездов в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Электричкам урезали маршруты

С утра 29 мая после ночной массированной атаки БПЛА в Волгограде по техническим причинам сократили маршрут трех пригородных поездов. Речь идет о следующих до станции Шпалопропитка электричках, сообщили в ПривЖД.

Так, сокращенный маршрут ввели для поездов №6301 Тракторная-Пассажирская – Южная; №6306 Южная – Тракторная-Пассажирская и №6310 Южная – Тракторная-Пассажирская.

Приволжская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ночью Волгоград и Волжский пережили массированную атаку беспилотников на заводы и жилой сектор. Два человека погибли, один ранен. Повреждения получили заводы, пятиэтажка и детсад.