Самую длинную пешеходную улицу благоустроят к ее 100-летию в Волгограде

Улице Дзержинского в этом году будет 100 лет

Жительница Тракторозаводского района Волгограда Нина Мясникова на личном приеме у полномочного представителя президента в ЮФО Владимира Устинова попросила содействия в благоустройстве пешеходного бульвара на улице Дзержинского от улицы Мещерякова до улицы Шурухина, которое уже давно началось. На видеосовещании был и губернатор Андрей Бочаров.

Самую длинную пешеходную улицу Волгограда благоустраивают с 2020 года в несколько этапов, нетронутым остался только участок от ДК района до балки. Губернатор доложил полпреду, что это общественное пространство уже включили в план благоустройства на 2026-2027 годы. Первый этап от улицы Мещерякова до ДК завершат к ноябрю 2026, второй этап - в ноябре 2027-го. Как и в другой части улицы здесь появятся мощеные дорожки с освещением и лавочками, зеленая зона с поливом. В этом году улице Дзержинского исполнится 100 лет.

