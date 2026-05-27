В Волгограде новый фонтан "Детский хоровод" облицуют гранитом из Карелии

В Волгограде продолжаются масштабные работы по реконструкции Привокзальной площади. За забором стройплощадки уже готова чаша фонтана «Детский хоровод», который перенесли в центр площади. Как сообщает мэрия, рабочие приступили к ее облицовке природным камнем. Для будущего гидротехнического сооружения из Карелии в Волгоград доставили 80 тонн гранита.

Рядом с фонтаном бригады мостят территорию тротуарной плиткой. Но в бетон закатают не всю площадь. В будущих зеленых зонах готовятся высадить деревья и уложить газон. Напомним, обновленную Привокзальную площадь волгоградцам обещали подарить на День города, так что к началу сентября здесь все будет готово.

