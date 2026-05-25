В Волгограде врачи спасли мужчину от ампутации раненого болгаркой пальца

Медики 25-й больницы спасли парню палец Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодого волгоградца, едва не отпилившего себе палец болгаркой, привезли на скорой в отделение сочетанной травмы 25-й больницы. Тяжелую травму левой кисти он получил из-за неосторожного обращения с электроинструментом, сообщили в облздраве. Но палец удалось спасти от ампутации.

В больницу парня привезли в состоянии шока с болевым синдромом и обильной кровопотерей. Была реальная угроза потери пальца. Но врачи тут же отправили пациента в операционную, где травматолог Алексей Толкачев и сосудистый хирург Мустафа Сухиал под рентген-контролем выполнили остеосинтез конечности. После парню восстановили мягкие ткани и кровоток. Сейчас молодой человек уже может шевелить пальцем, чувствительность возвращается.

Остальным советуют быть осторожней с болгаркой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградские хирурги извлекли из жителя Калмыкии целый литр паразитов