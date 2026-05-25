Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 15:10

В Волгограде врачи спасли мужчину от ампутации раненого болгаркой пальца

Врачи 25-й больницы спасли пациента от ампутации пальца
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Медики 25-й больницы спасли парню палец

Медики 25-й больницы спасли парню палец

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодого волгоградца, едва не отпилившего себе палец болгаркой, привезли на скорой в отделение сочетанной травмы 25-й больницы. Тяжелую травму левой кисти он получил из-за неосторожного обращения с электроинструментом, сообщили в облздраве. Но палец удалось спасти от ампутации.

В больницу парня привезли в состоянии шока с болевым синдромом и обильной кровопотерей. Была реальная угроза потери пальца. Но врачи тут же отправили пациента в операционную, где травматолог Алексей Толкачев и сосудистый хирург Мустафа Сухиал под рентген-контролем выполнили остеосинтез конечности. После парню восстановили мягкие ткани и кровоток. Сейчас молодой человек уже может шевелить пальцем, чувствительность возвращается.

Остальным советуют быть осторожней с болгаркой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградские хирурги извлекли из жителя Калмыкии целый литр паразитов