Село Перещепное под Волгоградом закрыли на карантин из-за бешенства

Село в регионе закрыли на карантин.Фото из архива Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Котовском районе Волгоградской области с 20 мая ввели ограничения из-за угрозы распространения бешенства. Переносчика смертельно опасного заболевания обнаружили в частном домовладении в селе Перещепное. Карантин ввели на территории Мокроольховского сельского поселения в радиусе двух километров от очага.

Речь идет о домовладении на улице Кузнечной, 5 - там обнаружен очаг заболевания бешенством. В доме и во дворе проведут дезинфекцию. Жильцам придется при выходе за калитку обеззараживать одежду и обувь. Посторонним вход закрыт. В радиусе 2 километров от очага проведут дератизацию и обойдут все дома, чтобы осмотреть скот и домашних питомцев. Всем, у кого нет прививок, их сделают. А бездомных животных отловят и закроют на 14 дней на карантин.

На территории поселения во время карантина не будут проводить ярмарки, выставки и любые мероприятия со скоплением животных. Карантин снимут не раньше, чем через 60 дней после гибели последнего зараженного бешенством животного.

Напомним, в этом году после укусов собак уже 3482 волгоградца обратились к медикам за прививками от бешенства. Число таких случав в регионе резко растет.