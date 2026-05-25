Продажу алкоголя запретили 26 мая в Волгограде и области

Во вторник, 26 мая 2026 года, в Волгоградской области вводится ограничение на продажу алкогольной продукции. На всей территории региона не будут продавать алкоголь и пиво в магазинах из-за «детского» праздника.

Сухой закон связан с проведением «Последнего звонка» в школах. В этом году он пройдет 26 мая, согласно опубликованному комитетом образования и науки региона приказа об окончании 2025/2026 учебного года.

Запрет на продажу алкоголя и пива будет действовать только в магазинах. Спиртное можно заказать в ресторанах, барах и кафе. Но только тем, кому 18+. Нарушителям грозят штрафы.