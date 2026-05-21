Не будут продавать алкоголь 26 мая в Волгограде и области на Последний звонок

Последний звонок в 2026 году пройдет в Волгограде и области 26 мая в честь окончания учебного года. В этот день в регионе введут «сухой закон». Алкоголь совсем не будут продавать в розницу ни в одном магазине области, чтобы избежать «пьяных бантиков» выпускников на улицах, напоминает сайт volgograd.kp.ru.

Запрет на продажу алкоголя и пива вводится согласно закону Волгоградской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции…». Касается он всех магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Продавать алкоголь не будут с самого утра и до конца суток. При этом кафе, бары и прочие заведения общественного питания ограничения не затронут.

Напомним, запрещают продавать алкоголь в Волгоградской области по всем «детским» праздникам. В их числе не только на Последний звонок, но и День защиты детей 1 июня, День молодежи с плавающей датой, День знаний 1 сентября.

