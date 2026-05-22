Водолазы ищут утонувшего в Дону под Волгоградом мужчину

Водолазы отправились на поиски. Фото: ГКУ Служба спасения.

В Волгоградской области водолазы приступили к поисково-спасательной операции на реке Дон в Иловлинском районе. По просьбе полиции специалисты прочесывают акваторию реки в поисках неизвестного мужчины, который пропал в районе хутора Белужино-Колдаиров. Есть вероятность, что он мог утонуть в водоеме, сообщает ГКУ Служба спасения.

Напомним, 7 мая 2026 года водолазы нашли тело погибшего подростка в озере Круглом в Волжском. Парень нырнул в воду с перил железного моста и пропал. Нашли его на следующие сутки специалисты ГКУ Служба Спасения.