Спрыгнул с мостика на глазах у друзей и пропал: тело подростка нашли водолазы в озере под Волгоградом

Тело ребенка нашли водолазы. Фото: ГКУ Служба спасения.

В Волжском Волгоградской области следователи начали проверку после гибели 15-летнего подростка в озере Круглом в районе СНТ «Дружба». Тело погибшего нашли водолазы. В следкоме рассказали подробности трагедии: парень погиб на глазах у своих друзей, спрыгнув в воду с перил мостика. И пропал.

Это произошло 6 мая, школьники гуляли на берегу водоема. Водолазы приступили к поискам тела бесследно исчезнувшего юноши 7 мая. В месте, куда прыгнул ребенок, купание запрещено.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

В Волгоградской области официально не открыт купальный сезон, нет ни одного разрешенного пляжа, на котором бы дежурили спасатели. Следователи просят волгоградских родителей провести беседы со своими детьми, запретить им купаться и прыгать в воду в необорудованных местах и без взрослых.

- Прыжки в воду в запрещенных местах смертельно опасны из-за неизвестного рельефа дна, холодных течений и возможных подводных препятствий, - предупреждают в следкоме.