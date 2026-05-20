Полиция нагрянула с рейдом после драки с табором в селе под Волгоградом

Полицейские провели рейд. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В селе Солодушино Николаевского района, где недавно произошла массовая драка табора с местными жителями, правоохранители провели масштабную проверку. Они наведались в дома к тем, кого подозревают в противоправной деятельности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Эту операцию провели сотрудники волгоградской полиции вместе с росгвардейцами, военными из военкомата, представителями коммунальных служб и местной администрации. Их цель – навести порядок после недавнего конфликта, в котором пострадала 12-летняя девочка. Напомним, 18 мая в селе произошла массовая драка между местными жителями и табором, после чего виновных наказали, и именно это стало поводом для усиленного контроля.

В ходе рейдов полицейские побывали в 11 домах. У 25 человек взяли биоматериалы и отпечатки пальцев. Один из местных жителей, который не состоял на воинском учете, получил повестку в военкомат. А на другого гражданина составили протокол за неуплату штрафа. Его доставили в отделение полиции, где он проведет некоторое время в изоляторе.

Кроме того, полицейские обеспечили безопасность сотрудникам коммунальных служб. Те, в свою очередь, отключали от воды тех, кто пользовался ресурсами незаконно. Выявили три случая нелегального подключения к водопроводу. По всем этим нарушениям составили акты, которые передадут в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к административной ответственности.