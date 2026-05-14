«Были в алкогольном опьянении из-за празднования Дня Победы»: волгоградки извинились за развратные танцы без белья в ночном клубе

Девушек привели в полицию и попросили извиниться. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде полиция установили личности героев скандального видео из ночного клуба. Девушек, устроивших развратные танцы с раздеванием на барной стойке, привели в полицию. Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, за мелкое хулиганство на них составили протоколы. Суд решил одну из барышень отправить под арест в камеру на сутки, второй выписали штраф. Юные леди признались, что исполняли это в алкогольном опьянении – отмечали День Победы.

Участницы видео стали героинями нового ролика. Теперь уже не с раздеванием, а с извинениями. Девушки попросили прощения за свое поведение в клубе и пообещали впредь контролировать себя и быть осторожнее с алкоголем.

Девушки из Волгограда объяснились за развратные танцы топлесс в ночном клубе

Напомним, ролик из ночного клуба в Ворошиловском районе появился в соцсетях 10 мая и сразу вызвал большой резонанс. Девицы, сбросившие с себя всю одежду, развратно танцевали на барной стойке под одобрение посетителей, поливавших их оголенные части тела алкоголем, хотя никаких объявлений о том, что в заведении предполагается стриптиз и голая вечеринка, не было. Некоторых посетителей такое поведение оскорбило.