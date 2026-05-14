Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 мая 2026 8:03

Сутки ареста получила 19-летняя волгоградка за разврат в ночном клубе

Танцы в обнаженном виде судьи посчитали непристойным поведением
Екатерина СИМОХИНА
Полиция регулярно устраивает рейды в ночных клубах города. Фото из архива.

Полиция регулярно устраивает рейды в ночных клубах города. Фото из архива.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде 19-летняя студентка арестована за развратные танцы в ночном клубе. Девушка отсидит сутки в камере после того, как в разгар вечеринки 10 мая 2026 года в ночном клубе Ворошиловского района устроила танцы на барной стойке не только без одежды, но и без нижнего белья. То, что очень понравилось присутствующим мужчинам, не оценила полиция. Виктории выписали протокол за непристойное поведение и привели в суд.

- В судебном заседании привлекаемая вину в совершении административного правонарушения признала, раскаялась, обстоятельств совершенного правонарушения не оспаривала, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две девушки раздеваются, танцуют на барной стойке, а присутствующие мужчины одобрительно хлопают прелестниц по оголенным частям тела. Многих такое поведение возмутило: голую вечеринку в ночном клубе Волгограда юные леди устроили в дни, когда страна отмечала День Победы. История имела большой резонанс.