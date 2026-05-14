Сутки ареста получила 19-летняя волгоградка за разврат в ночном клубе

Полиция регулярно устраивает рейды в ночных клубах города. Фото из архива. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде 19-летняя студентка арестована за развратные танцы в ночном клубе. Девушка отсидит сутки в камере после того, как в разгар вечеринки 10 мая 2026 года в ночном клубе Ворошиловского района устроила танцы на барной стойке не только без одежды, но и без нижнего белья. То, что очень понравилось присутствующим мужчинам, не оценила полиция. Виктории выписали протокол за непристойное поведение и привели в суд.

- В судебном заседании привлекаемая вину в совершении административного правонарушения признала, раскаялась, обстоятельств совершенного правонарушения не оспаривала, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две девушки раздеваются, танцуют на барной стойке, а присутствующие мужчины одобрительно хлопают прелестниц по оголенным частям тела. Многих такое поведение возмутило: голую вечеринку в ночном клубе Волгограда юные леди устроили в дни, когда страна отмечала День Победы. История имела большой резонанс.