Женщина на электротрицикле сбила 9-летнего мальчика в День Победы на набережной

Женщина на электротрицикле RuTrike сбила 9-летнего мальчика в День Победы на Центральной набережной Волгограда. ДТП случилось на площадке возле исторического парка «Россия – моя история» вечером 9 мая. Ребенка с праздника увезли в больницу, сообщили в региональном главке МВД России.

По данным полиции, ДТП с участием ребенка случилось в 18.50 на Набережной 62 Армии. При этом у 24-летней женщины, севшей за руль электротрицикла, не было права управления этим видом транспорта.

Еще одна девочка пострадала под колесами авто 9 мая в Красноармейском районе.