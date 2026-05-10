Переходившую на красный 16-летнюю волгоградку сбил водитель на Ангарском

Подросток шла на красный Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В День Победы 16-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля на Ангарском. ДТП случилось в Дзержинском районе поздним вечером 9 мая. Подросток переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Римского-Корсакова, когда на нее наехал водитель «Лада Веста». При этом девочка вышла на проезжую часть в 22.28 на красный сигнал светофора, сообщили в региональном главке МВД.

- По предварительной информации, 47-летний водитель «Лада Веста» совершил наезд на 16-летнюю девочку-пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в полиции.

С места ДТП подростка увезли в медучреждение.

