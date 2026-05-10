Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде «Уфе» 10 мая

Волгоградская команда потерпела первое поражение с ноября

Волгоградский «Ротор» 10 мая сыграл на выезде с «Уфой». Матч 33-тура Первой лиги на стадионе «Нефтяник» прошел почти без острых моментов и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Волгоградская команда потерпела первое поражение с ноября и не заработала очков.

Футболисты «Ротора» из-за массовой отмены рейсов в аэропортах страны больше суток тащились на выездной матч на автобусе и устали с дороги. Сине-голубые готовятся к стыкам. «Уфа» борется за выживание. Хозяевам удалось открыть счет лишь на 71-й минуте матча. Ортис Арагон Дилан Андрес забил гол с пенальти. Переломить ход игры «Ротору» не удалось.

Следующий матч «Ротор» проведет в Волгограде 16 мая. Встреча с «Чайкой» начнется на «Волгоград Арене» в 13.00. Болельщиков сине-голубых ждут на трибунах. Команде очень нужна поддержка.

