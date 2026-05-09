Волгоградцы почтили память героев на Мамаевом кургане в День Победы

Фото: пресс-служба АВО.

С раннего утра 9 мая 2026 года тысячи людей, съезжавшихся со всех уголков региона и страны, поднялись на Мамаев курган в Волгограде, чтобы отдать дань уважения защитникам Отечества и тем, кто трудился в тылу, приближая Великую Победу. Вместе с жителями и гостями Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Сегодня торжественные и памятные события, посвященные 81-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проходят во всех районах Волгоградской области. Ключевые мероприятия состоятся в городе-герое: жители и гости увидят парад на площади Павших Борцов, посетят праздничный концерт в Центральном концертном зале Волгоградской филармонии и примут участие в патриотической акции «Свет Великой Победы».