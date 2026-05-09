9 мая в Волжском пустят ночные автобусы для тех, кто поедет в Волгоград

Волжский украсили к празднику. Фото: мэрия

В городе Волжском продлят работу общественного транспорта на День Победы 9 мая 2026 года для горожан, которые поедут на салют и Свет Великой Победы в Волгоград. После электрички волжан развезут по домам автобусы и маршрутки, сообщили в мэрии.

Общественный транспорт будет ходить по праздничному расписанию. После салюта на День Победы из Волгограда в Волжский пойдет электричка. Отправится поезд со станции «Волгоград-1» в 22.40, с верхней платформы Мамаева кургана – в 22.48, в Волжский прибудет в 23.31. От вокзала горожан по домам повезут по три маршрутки №5 и №16. Также будут ждать волжан два автобуса №14, они будут ходить до часа ночи.

