«Огонь памяти» с Могилы Неизвестного Солдата доставили в Волгоград

Огонь доставили в Волгоград на том же поезде, на котором приехала Пахмутова. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгоград 6 мая 2026 года на специальном поезде из Москвы вместе с Александрой Пахмутовой привезли и лампаду с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. «Огонь памяти» на железнодорожном вокзале Волгограда встречали ветераны, участники СВО, юнармейцы и волонтеры Победы. Эта акция стала традиций и охватила в 2026 году более 70 регионов России и 14 стран мира.

В Волгограде частицу Вечного огня передали областному совету ветеранов и в три воинских подразделения для последующей отправки в зону СВО, - рассказали в пресс-службе главы региона. На перроне участники акции почтили минутой молчания память защитников Отечества, а также зажгли лампады от «Огня памяти». Их передадут ветеранам.

Напомним, сегодня утром в Волгоград приехала великий композитор Александра Пахмутова, которая примет участие в акции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и посетит парад Победы в нашем городе. На вокзале ее встречал губернатор и волгоградские дети.