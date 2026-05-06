Под Волгоградом прощаются с погибшим на рыбалке бизнесменом Назаровым

Александр Назаров погиб в 75 лет. Фото: ТПГ "БИС"

В Светлоярском районе Волгоградской области через несколько минут начнется прощание с бизнесменом, известным строителем в регионе Александром Назаровым. Десятки лет жизни он посвятил работе в строительной сфере региона, реализовал крупные проекты по производству стройматериалов, возвел множество жилых комплексов и коммерческих объектов в Волгограде, возглавлял Союз строителей. Александр Назаров погиб при крушении лодки во время шторма на Волге, возвращаясь с рыбалки. Это было 24 апреля, его тело искали в реке больше недели.

Прощание с застройщиком проходит в храме Святителя Николая Чудотворца в р.п. Светлый Яр по адресу: 38-й квартал, 2. После этого его похоронят на местном кладбище. На церемонию приехал губернатор Андрей Бочаров и мэр Волгограда Владимир Марченко. Они простились с известным строителем, выразили свои соболезнования его семье. Продолжать дело отца будут его сын и дочь Владимир и Алена.

Соболезнования семье президент торгово-промышленной группы «БИС» выразило руководство футбольного клуба «Ротор».

- АК ТПГ «БИС» под руководством Александра Назарова стала партнёром нашего клуба, компанией был реконструирован стадион «Нефтяник», выделялись субсидии на детский спорт, - рассказали в клубе.