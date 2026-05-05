Волгоградский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Каштанка». Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский ТЮЗ представит 5 мая премьеру спектакля «Каштанка». Юным зрителям покажут историю о преданности и человечности по рассказу Чехова. Смотрите фоторепортаж с генерального прогона.

«Каштанка» в ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Каштанка» в ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссером-постановщиком стал актер театра Владимир Гордеев, который сейчас учится в Театральном институте имени Щукина. Он сохранил оригинальный чеховский текст, но отказался от части второстепенных персонажей. «Каштанка» в ТЮЗе будет более лаконичной и созвучной современности, хотя и поднимет вечные темы.

«Каштанка» в ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Каштанка» в ТЮЗе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Акцент в спектакле сделан на пластике: герои существуют через движение, проживают любое происходящее действие через свое тело, - рассказали в ТЮЗе.

Посмотреть премьерные показы спектакля волгоградцы смогут также 14 и 19 мая в 11.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы 2026 в Волгограде: полная программа праздника