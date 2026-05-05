Прокуратура взяла на контроль массовые задержки рейсов в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда массовые задержки рейсов продолжаются. На утро 5 мая задержаны 13 авиарейсов, некоторые воздушные суда ушли на запасные аэродромы. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию, сложившуюся из-за атаки БПЛА и ограничений в работе международного аэропорта Сталинград.

- Транспортными прокурорами организованы мобильные приемные для пассажиров, - рассказали в ведомстве.

Аэропорт Волгограда был закрыт с 16 часов 4 мая. Ограничения сняли только в 9 утра 5 мая. Согласно данным онлайн-табло на 9.30, задерживается вылет 13 авиарейсов, еще два отменены. На прилет сдвиг расписания у 15 рейсов, один отменен. В аэропорту ожидают самолетов сотни пассажиров.

В регионе объявляли не только беспилотную, но и ракетную опасность.