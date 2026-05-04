НовостиОбщество4 мая 2026 21:07

Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области в ночь на 5 мая

Экстренное предупреждение РСЧС пришло за пять минут до полуночи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ночью волгоградцам пришли предупреждающие смс

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За пять минут до полуночи 5 мая жителям Волгограда и области начали приходить сообщения с экстренной информацией РСЧС. В регионе объявили ракетную опасность. До этого беспилотная опасность действовала в области с 15.17.

- «Ракетная опасность» на территории Волгоградской области объявлена в 23.55 4 мая 2026 года. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны! – предупредили волгоградцев.

Напомним, режим «ракетная опасность» объявляют при риске ракетных ударов со стороны Украины. Ракеты способны преодолевать большие расстояния на высокой скорости и нести боевые заряды, возможны серьезные разрушения.

Тем временем, в аэропорту Волгограда с 16 часов воздушное пространство закрыто на вылет и прилет самолетов. Идут массовые задержки рейсов.