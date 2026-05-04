НовостиОбщество4 мая 2026 11:54

Максимальные сбросы воды на Волжской ГЭС снова продлили в Волгограде

Сбросы воды на Волжской ГЭС по 23 тысячи кубов будут держать еще несколько дней
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Большая вода на Волге задержится еще на неделю

График сброса воды на Волжской ГЭС в мае 2026 года в очередной раз скорректировали Росводресурсы. Максимальный сброс воды на Волгоградском гидроузле продлили еще на три дня. Постепенно уменьшать сбросы и выходить на рыбную полку хотели с 4 мая, но в итоге с 5 мая до следующих указаний расходы будут держать в увеличенном объеме - по 23 000 ±500 кубометров в секунду.

Напомним, большая вода в этом году пришла на Нижнюю Волгу рано. Спецпопуск стартовал уже с 11 апреля. Пиковые сбросы по 26 тысяч кубометров в секунду в 2026 году Волжская ГЭС выдавала целых семь дней с 20 по 26 апреля. Еще неделю продержали 24 тысячи кубов – это максимум прошлого маловодного года. Когда сбросы выйдут на уровень рыбной полки и хватит ли воды для нереста, пока не ясно. В течении недели майский график сброса волгоградского гидроузла снова обновят.

