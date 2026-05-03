70-летнего пациента с мучительными болями в животе спасли в Волгограде

Рентгенэндоваскулярные хирурги под руководством Андрея Лёгкого провели сложнейшую экстренную операцию. Фото: облздрав

В Волгограде рентгенэндоваскулярные хирурги больницы скорой медицинской помощи №25 спасли 70-летнего пациента с мучительными болями в животе. Команда врачей провела сложнейшую операцию мужчине с угрозой ишемии кишечника, которая часто приводит к летальному исходу.

Как рассказали в Облздраве, мужчину с тяжелой формой атеросклероза в больнице экстренно обследовали. КТ показало критическое сужение артерии, которое представляло серьезную угрозу жизни. Это грозило пациенту ишемией кишечника и смертью.

Рентгенэндоваскулярные хирурги под руководством Андрея Лёгкого провели сложнейшую экстренную операцию. Чтобы восстановить кровоток в верхней брыжеечной артерии, через крошечный прокол в руке мужчине установили специальный стент, который расширил просвет сосуда.

В итоге обошлось без разрезов, что снизило риски осложнений и позволило быстро стабилизировать пациента. Сейчас пенсионер продолжает лечение в хирургическом отделении. Его жизни проблема с сосудами уже не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Уникальный случай»: Волгоградка, родившая мальчика весом более 7 кг, рассказала как приехала в перинатальный центр за два часа до родов

День Победы в Волгограде 9 мая 2026: полная программа праздника