В Волгоградской области по-тихому сменили гендиректора фонда капремонта

В Волгограде сменился руководитель фонда капремонта Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде без публичного объявления сменили руководство УНО «Региональный фонд капремонта». Теперь генеральным директором организации является Елена Захарова, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт фонда.

Ранее «Региональный фонд капремонта» возглавлял Дмитрий Баранов. Должность генерального директора он занял в августе 2022 года, перебравшись в Волгоград из Перми, где он возглавлял краевой фонд.

Причины смены руководства волгоградского фонда капремонта учредители не поясняют. При этом известно, что Дмитрий Баранов сейчас занял кресло заместитель председателя комитета ЖКХ Волгоградской области.