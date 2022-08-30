В Волгограде руководить фондом капремонта поставили чиновника из Перми, замешанного в скандале

У Дмитрий Баранова есть опыт управления фондом капремонта. Фото: Фонд капитального ремонта Пермского края

В Волгоградской области назначили нового руководителя фонда капитального ремонта. Генеральным директором стал Дмитрий Баранов. Он приехал в Волгоград из Перми.

Опыт руководства подобной организации у пермяка имеется. С 2018 по 2021 годы он возглавлял фонд капитального ремонта Пермского края. Но в 2021 году написал заявление по собственному. Ходили слухи, что чиновника попросили. Дело в том, что накануне в городе произошел трагический случай. На трех прохожих обвились леса вокруг дома, ремонтируемого по заказу фонда. Серьезно пострадали две женщины, одна из которых впоследствии умерла в больнице. Но долго Дмитрий Баранов без работы не сидел. Он возглавил ГБУ «Центр расчетов в ЖКХ Пермского края». Теперь пермяк будет заниматься капремонтом домов в Волгоградской области.

Дмитрию Баранову 41 год, у него два высших образования, первое – военное. Женат, у него два сына.

Напомним, место руководителя освободилось весной этого года после того как Сергей Сивоконь уволился и стал директором компаний ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».