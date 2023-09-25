Волгоград оказался в аутсайдерах по уровню зарплат

Волгоградцы имеют одни из самых низких зарплат в России Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В России подготовили рейтинг городов по уровню зарплат и покупательской способности жителей. Волгоград в списке занял неутешительное место, став аутсайдером. В рейтинге оказались 100 российских городов. Волгоград занял 70 место, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные «РИА Рейтинг».

Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2023 года в Волгограде составила 47,8 тысячи рублей. На эти деньги волгоградцы могут себе позволить в месяц 2,65 потребительского набора, в который входят, например, покупки основных продуктов, мебели, электроники, оплата услуг связи, транспорта, образования. Уточняется, что по данным Росстата средняя зарплата по России за 6 месяцев 2023 года составила 69 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, где средняя зарплата составляет 142,6 тысячи рублей – это в 6 раз больше стоимости потребительского набора. Жители Салехарда со средней зарплатой в 127,2 тысячи имеют возможность потратиться на 5,35 потребительского набора в месяц. В Москве средняя зарплата – 137,7 тысячи рублей, которых хватает на 4,78 потребительского набора.

Самая высокая средняя зарплата в Анадыре – 147,3 тысячи рублей. Однако на эти деньги можно купить только на 4,38 потребительского набора из-за высоких местных цен на товары и услуги.

Напомним, ранее Росстат объявил о том, что в Волгоградской области среднедушевой доход населения вырос до 31 тысячи рублей.