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НовостиЭкономика25 сентября 2023 6:55

Росстат объявил о росте доходов жителей Волгоградской области

Среднедушевой доход волгоградцев вырос почти до 31 тысячи рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области один из самых низких среднедушевых доходов в ЮФО

В Волгоградской области один из самых низких среднедушевых доходов в ЮФО

Фото: Даниил ОПАРИН

Росстат опубликовал новые данные по среднедушевому доходу населения. В Волгоградской области этот показатель вырос. В первом квартале 2023 года доходы волгоградцев составляли 27 334 рублей в месяц, во втором квартале они увеличились до 30 978 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные статистики.

При этом в Южном федеральном округе у жителей Волгоградской области одни из самых низких среднедушевых доходов. Они меньше только в Калмыкии – 25 167 рублей. Самый высокий среднедушевой доход в Краснодарском крае – 49 342 рублей. В Ростовской области показатель составляет 41 605 рублей, в Севастополе – 36 039 рублей, в Астраханской области – 32 926 рублей, в Адыгее – 37 380 рублей, в Крыму – 31 286 рублей.