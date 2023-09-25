Росстат объявил о росте доходов жителей Волгоградской области

В Волгоградской области один из самых низких среднедушевых доходов в ЮФО Фото: Даниил ОПАРИН

Росстат опубликовал новые данные по среднедушевому доходу населения. В Волгоградской области этот показатель вырос. В первом квартале 2023 года доходы волгоградцев составляли 27 334 рублей в месяц, во втором квартале они увеличились до 30 978 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные статистики.

При этом в Южном федеральном округе у жителей Волгоградской области одни из самых низких среднедушевых доходов. Они меньше только в Калмыкии – 25 167 рублей. Самый высокий среднедушевой доход в Краснодарском крае – 49 342 рублей. В Ростовской области показатель составляет 41 605 рублей, в Севастополе – 36 039 рублей, в Астраханской области – 32 926 рублей, в Адыгее – 37 380 рублей, в Крыму – 31 286 рублей.