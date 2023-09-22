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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 7:10

В Волгограде 10-летняя девочка на электросамокате попала под машину

Школьницу на электросамокате сбили в Волгограде
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Девочку госпитализировали.

Девочку госпитализировали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередное ДТП с электросамокатом произошло в Волгограде 21 сентября. На этот раз пострадала 10-летняя школьница. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в семь вечера девочка ехала мимо дома №1 на улице Богомольца. В этот момент 56-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» мчался по проезжей части и не заметил ребенка, который внезапно выскочил на дорогу в неположенном месте.

- Совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая не спешившись, переезжала проезжую часть на электрическом самокате в неустановленном месте, - уточнили в полиции региона.

В итоге школьница получила травмы, ее госпитализировали. Напомним, ранее в Волгограде насмерть сбили 14-летнего школьника на самокате.