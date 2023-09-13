В центре Волгограда насмерть сбили 14-летнего школьника на самокате

Ребенок погиб на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП произошло в полдень 13 сентября в центре Волгограда. У дома №10 на улице Новороссийской погиб 14-летний школьник. Подросток пересекал проезжую часть на самокате, когда его сбил «Мерседес». Ребенок скончался на месте ДТП, сообщили в главке МВД России по региону.

- 65-летняя водитель, управляя автомашиной «Мерседес», совершила наезд на 14–летнего школьника, пересекавшего проезжую часть на самокате, - рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев, улицу Новороссийскую сейчас перегородили. Все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. На месте и руководство городской Госавтоинспекции.