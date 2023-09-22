Древние бусины нашли в захоронениях сарматов под Волгоградом

Такие бусины в сарматский период носили и женщины, и мужчины. Фото: АВО

Во время раскопок захоронения сарматской знати в городе Волжском Волгоградской области археологи обнаружили две сарматские бусины из голубого стекла. Найденные в кургане украшения предположительно 2 века до нашей эры и могли принадлежать как знати, так и обыкновенным кочевникам, сообщили в Волгоградском областном научно-производственном центре по охране памятников истории и культуры.

Пара голубых бусин с орнаментом сделаны из стекла – это обычный для того времени материал. Подобные украшения могли принадлежать как женщине, так и мужчине. Их собирали в браслеты, либо крепили на одежду. При этом мужчины бусины на груди не носили.

Напомним, захоронения сарматской знати нашли в промзоне Волжского в начале сентября. Раскопки продолжаются. Уже удалось обнаружить золотые пряжки, браслеты, украшения, бронзовое зеркало, железные мечи в золотых окладах и многое другое.