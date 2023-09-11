Древние мечи и стрелы, украшения и посуда: под Волгоградом археологи нашли уникальные сарматские захоронения

Под Волгоградом обнаружили древние артефакты. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

Древние артефакты в незатронутых захоронениях сарматской знати обнаружили археологи во время обследования одной из промзон в городе Волжский Волгоградской области. Всевозможные предметы быта, золотые украшения, головные уборы, мечи и стрелы - это лишь часть того, что успели исследовать ученые.

Однако эту находку уже называют уникальной, ведь такая удача выпадает раз в четверть века. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, губернатор Андрей Бочаров во время поездки на место раскопок пообещал создать современный историко-археологический центр.

«Мурашки по коже, когда прикасаешься к артефактам»

Сегодня, 11 сентября, нетронутый «царский курган» в Заволжье стал главной темой обсуждения собравшихся археологов и экспертов. Сохранение исторического наследия региона - одна из важнейших задач. А не разграбленное сарматское захоронение, датированное примерно 2 веком до нашей эры - это очень значимая находка.

Ученые нашли эллинистическую посуду с греческой надписью, котлы, глиняные кувшин и деревянные чаши, серебряную тарелку. Из украшений - золотые поясные и портупейные пряжки, браслеты, бронзовое зеркало, большое количество разнообразных золотых бляшек. Также на месте захоронений удалось обнаружить железные мечи в золотых обкладах ножен, колчанные наборы с железными стрелами.

Эту находку называют уникальной. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

- Мурашки по коже идут, когда прикасаешься к найденным артефактам. Только подумайте: этими предметами пользовались люди, которые проживали на нашей территории 20-25 веков назад. Эти предметы пропитаны историей, поделился своими впечатлениями губернатор Андрей Бочаров. - Мы знаем, что на территории Волгоградской области, Волго-Донской территории еще много тайн и секретов развития цивилизации.

В связи с этим глава региона прямо на месте раскопок пообещал создать новый центр для археологов и историков с возможностью реставрировать древние артефакты.

Найти не разграбленное захоронение родоплеменной сарматской знати - большая редкость и удача в междуречье Волги и Дона. В данному случае кладоискатели опустошили центральное погребение, расположенное на этом же кургане, а до этих двух не добрались.

Древние артефакты в незатронутых захоронениях сарматской знати обнаружили в Заволжье. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

- Исследования артефактов позволят получить новую информацию о характере взаимодействия кочевых племен раннего железного века, населявших междуречье, - отмечают в обладминистрации.

Работа по исследованию сарматских курганов в регионе началась в пятидесятых годах. Археологи заметно пополнили фонд Волгоградского краеведческого музея. Коллекция сарматских древностей по является уникальной. Всего же в реестре объектов культурного наследия РФ числится 1224 объекта археологического наследия, которые находятся в Волгоградской области. Это более 4500 курганов и 10 поселений.

Найти не разграбленное захоронение родоплеменной сарматской знати - большая редкость. Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области.

Сотрудники профильных комитетов региона проводят регулярный мониторинг этих уникальных мест, в частности таких известных как стоянка эпохи каменного века в Сухой Мечетке, Сарай-Берке.