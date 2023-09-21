Бензин снова резко подорожал за неделю в Волгограде

Бензин дорожает без остановки уже которую неделю. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За неделю с 11 по 18 сентября 2023 года бензин и дизель в Волгограде и области снова резко подорожали. Больше всего прибавило в цене высокооктановое топливо – плюс 1,1% за семидневку, и дизельное топливо – на 0.76%. Автомобилистам на волгоградских АЗС теперь приходится платить за литр на 21 – 73 копейки дороже, сообщает volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Так, за последнюю неделю бензин АИ-98 подорожал сразу на 73 копейки за литр и в среднем на волгоградских заправках стоит 66,31 рубля. Вслед за рекордсменом идет дизель, который прибавил в цене 39 копеек и стал стоить 61,18 рубля. Бензин АИ-95 подорожал на 23 копейки до 57,24. Стоимость АИ-92 выросла на 23 копейки за литр. Теперь заправиться самым дешевым бензином на АЗС можно в среднем за 51,29.

При этом на заправках периодически все еще нет в наличии уже ставшего «золотым» топлива.

Средние цены на бензин и дизельное топливо в Волгограде на 18 сентября 2023 (за литр)

АИ-92 – 51,29 руб. (+21 коп.)

АИ-95 – 57,24 руб. (+23 коп.)

АИ-98 – 66,31 руб. (+73 коп.)

Дизель – 61,18 руб. (+39 коп)