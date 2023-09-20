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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 16:19

В элитном микрорайоне Волгограда пробили газопровод

До этого газопровод пробили рабочие рядом с продуктовым рынком «Восток»
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На счет подачи газоснабжения в микрорайоне пока неизвестно

На счет подачи газоснабжения в микрорайоне пока неизвестно

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще одно внеплановое повреждение газопровода произошло в Волгограде. На сей раз повредили пути газоснабжения в ЖК «Родниковая долина» Советского района города-героя. Факт аварии подтвердили в пресс-службе «Волгоградгаза».

- В процессе осуществления земляных работ был поврежден газопровод в микрорайоне "Родниковая долина". Восстановлением газопровода будет заниматься обслуживающая данные газовые сети эксплуатирующая организация ООО "Городская газовая служба", - сообщили в компании.

Очевидцы заявили, что прорыв газа произошел у строящегося магазина в микрорайоне. На данный момент на место подтянулись МЧС и скорая помощь. Напомним, что сегодня, 20 сентября, порыв газопровода также произошел в Краснооктябрьском районе Волгограда на парковке рядом с продуктовым рынком «Восток».